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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Leandro Hernández apareció entre los delanteros sub 23 más destacados de Sudamérica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador de Colo Colo ha tenido su mejor temporada como profesional.

Leandro Hernández apareció entre los delanteros sub 23 más destacados de Sudamérica
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El delantero de Colo Colo Leandro Hernández marcó registro de su buena temporada con el cuadro albo al aparecer entre los más destacados jugadores sub 23 de Sudamérica de acuerdo a un ranking elaborado por Centro Internacional de Estudios del Deporte.

Hernández logró un registro un índice de 74,8 puntos y se ubicó noveno en un listado que lidera el ecuatoriano Emerson Pata, de Independiente del Valle.

Destacan también en el ranking los argentinos Julián Fernández, de Rosario Central, y Tomás Aranda, de Boca Juniors, segundo y tercero, respectivamente.

A lo largo de la temporada suma 29 partidos en todas las competiciones y ocho goles, y seis asistencias.

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