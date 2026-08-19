Leandro Hernández apareció entre los delanteros sub 23 más destacados de Sudamérica

El delantero de Colo Colo Leandro Hernández marcó registro de su buena temporada con el cuadro albo al aparecer entre los más destacados jugadores sub 23 de Sudamérica de acuerdo a un ranking elaborado por Centro Internacional de Estudios del Deporte.

Hernández logró un registro un índice de 74,8 puntos y se ubicó noveno en un listado que lidera el ecuatoriano Emerson Pata, de Independiente del Valle.

Destacan también en el ranking los argentinos Julián Fernández, de Rosario Central, y Tomás Aranda, de Boca Juniors, segundo y tercero, respectivamente.

A lo largo de la temporada suma 29 partidos en todas las competiciones y ocho goles, y seis asistencias.