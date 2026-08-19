Evópoli advierte que reforma de seguridad "no tiene ninguna viabilidad"

El diputado y vicepresidente de Evópoli Jorge Guzmán advirtió en El Primer Café que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno no tiene viabilidad en sus actuales condiciones, debido a las atribuciones que entrega al Presidente de la República y a la ausencia de control del Congreso durante su aplicación.

"Yo creo abiertamente, y lo digo con total responsabilidad, que el proyecto en las condiciones que hoy día ha sido presentado no tiene ni una posibilidad de convertirse en ley y ser reforma constitucional", sostuvo el parlamentario oficialista.

Guzmán cuestionó especialmente la posibilidad de establecer un estado de excepción por hasta 240 días y permitir la intervención de comunicaciones privadas sin una autorización judicial previa.

"Hoy día, y con total honestidad, yo creo que no tiene ninguna viabilidad un estado de excepción de 240 días sin pasar por el Congreso y con atribuciones presidenciales que están por sobre lo que nosotros hemos establecido como un estándar en nuestro país", enfatizó.

Según el diputado, "se otorgan facultades y atribuciones que están por sobre el estándar democrático que tiene Chile". Asimismo, calificó como un error tanto la elaboración como el contenido de la propuesta, aunque confió en que pueda corregirse durante el debate legislativo.

"Yo estoy convencido que es un error, que es un error la forma, que es un error la propuesta y que, en definitiva, espero que en el debate legislativo esto tenga una solución", afirmó.

UDI defiende nuevo estado de excepción, pero admite ajustes

El vicepresidente de la UDI Eduardo Cretton respaldó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y aseguró que el texto presentado recogió parte de las aprensiones manifestadas por su partido ante el borrador inicial.

"Grosso modo, creo que sí es necesario un nuevo estado de excepción constitucional, es necesario tener una lista de organizaciones terroristas y criminales, y sí es necesario también incorporar en la Constitución el deber del Estado de resguardar no solamente la seguridad nacional, sino que también la seguridad pública", planteó.

Sin embargo, reconoció que la propuesta deberá ser discutida y modificada para conseguir los votos requeridos.

"Los ajustes a este texto que se ha presentado, los alcances que podría tener el estado de excepción constitucional, por supuesto, que van a ser materia de debate", señaló Cretton.

La DC plantea que el debate enfrenta democracia y autoritarismo

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, sostuvo que la controversia no enfrenta a quienes defienden la seguridad con quienes buscan mantener la situación actual, sino que plantea una discusión sobre los límites democráticos del poder presidencial.

"El debate que el gobierno nos ha propuesto es un debate entre democracia y autoritarismo. Y eso es", afirmó.

Kraus expresó preocupación por las atribuciones que podrían entregarse al Mandatario sin contrapesos institucionales: "Las facultades excesivas que se le otorgan o se le reconocen al Presidente de la República por hasta casi 240 días sin el contrapeso del Senado ni de los tribunales es preocupante".

Frente Amplio acusa una amenaza contra los adversarios políticos

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, acusó al Ejecutivo de promover una herramienta que podría utilizarse contra sectores opositores y puso en duda su eficacia para enfrentar la crisis de seguridad.

"Yo creo que el trasfondo de esta reforma constitucional es darle un poder excesivo al presidente de poder, en casos críticos, amenazar a las oposiciones, amenazar a los adversarios políticos porque van a tener una herramienta discrecional que les da un poder de control bastante grande", sostuvo.

Couble también cuestionó la ausencia de control parlamentario y planteó que una situación extraordinaria podría ser discutida rápidamente por el Congreso.

"Mi pregunta es ¿qué situación tan extraordinaria podría ameritar ese estado de excepción hoy día que no pueda esperar dos, tres días para ser discutido en el Congreso?", expresó el dirigente frenteamplista.