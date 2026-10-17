Leandro Hernández destaca en el top 10 mundial de atacantes jóvenes "más dinámicos"

Una destacada estadística internacional involucra a una de las promesas del fútbol chileno dado que de acuerdo al último informe publicado por el prestigioso Observatorio del Fútbol (CIES), en conjunto con la plataforma de datos SkillCorner, el delantero de Colo Colo Leandro Hernández figura entre los atacantes jóvenes más dinámicos del planeta.

El estudio midió la cantidad de carreras o desmarques sin posesión de balón por cada 90 minutos entre delanteros menores de 22 años con más de 1.000 minutos disputados en el último año, abarcando las 49 principales ligas de Primera División a nivel mundial.

En dicho ranking, el canterano del Cacique se instaló en un notable octavo puesto a nivel global con un promedio de 46,73 carreras sin balón por encuentro, siendo el único futbolista sudamericano que compite en el continente presente en el listado.

El escalafón mundial está liderado por la joya del París Saint-Germain Désiré Doué, quien comanda la tabla con 53,41 desmarques por partido, seguido por el noruego Sondre Granaas (Molde FK) con 53,33 y el sueco Julius Beck (IF Elfsborg) con 52,37.

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