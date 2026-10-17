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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Chilenos en el exterior

Cancillería contactó a familiares de chilenos acusados de tráfico de drogas en Indonesia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Consulado de Chile en Yakarta, capital del país asiático, busca dar seguimiento al caso y gestionar asistencia requerida de acuerdo a las competencias legales.

Los sospechosos arriesgan pena de muerte, cadena perpetua o una pena de prisión de hasta 20 años debido a las estrictas leyes locales sobre estupefacientes.

Cancillería contactó a familiares de chilenos acusados de tráfico de drogas en Indonesia
 Agencia Nacional de Narcóticos de la Provincia de Bali (Facebook)

Los chilenos fueron sorprendidos por funcionarios de Aduanas del Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai, quienes detectaron la droga a través de un escáner a sus equipajes.

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El Consulado de Chile en Yakarta, la capital de Indonesia, informó este sábado que se contactó con los familiares de los dos chilenos detenidos en la Isla de Bali, acusados de ingresar 4,5 kilos de cocaína oculta en sus mochilas.

Funcionarios de Aduanas del Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai detectaron la droga durante un escáner de rayos X al equipaje de los imputados, quienes arribaron al país asiática el sábado 3 de octubre, desde un vuelo procedente de Australia, en un viaje que inició en Santiago.

A través de un comunicado, el consulado informó que "la Cancillería, desde Santiago, se comunicó con sus familiares para dar seguimiento al caso y gestionar la asistencia consular que se requiera de acuerdo a las competencias y atribuciones legales", según consignó T13.

Los imputados enfrentan una complicada situación judicial, puesto que la Ley de Estupefacientes de Indonesia establece, en su artículo 114, apartado 2, que los traficantes de drogas pueden ser condenados a la pena de muerte, cadena perpetua, o una pena de prisión entre 5 y 20 años.

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