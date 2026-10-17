Cancillería contactó a familiares de chilenos acusados de tráfico de drogas en Indonesia
El Consulado de Chile en Yakarta, capital del país asiático, busca dar seguimiento al caso y gestionar asistencia requerida de acuerdo a las competencias legales.
Los sospechosos arriesgan pena de muerte, cadena perpetua o una pena de prisión de hasta 20 años debido a las estrictas leyes locales sobre estupefacientes.
Los chilenos fueron sorprendidos por funcionarios de Aduanas del Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai, quienes detectaron la droga a través de un escáner a sus equipajes.