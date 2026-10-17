Cancillería contactó a familiares de chilenos acusados de tráfico de drogas en Indonesia

El Consulado de Chile en Yakarta, la capital de Indonesia, informó este sábado que se contactó con los familiares de los dos chilenos detenidos en la Isla de Bali, acusados de ingresar 4,5 kilos de cocaína oculta en sus mochilas.

Funcionarios de Aduanas del Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai detectaron la droga durante un escáner de rayos X al equipaje de los imputados, quienes arribaron al país asiática el sábado 3 de octubre, desde un vuelo procedente de Australia, en un viaje que inició en Santiago.

A través de un comunicado, el consulado informó que "la Cancillería, desde Santiago, se comunicó con sus familiares para dar seguimiento al caso y gestionar la asistencia consular que se requiera de acuerdo a las competencias y atribuciones legales", según consignó T13.

Los imputados enfrentan una complicada situación judicial, puesto que la Ley de Estupefacientes de Indonesia establece, en su artículo 114, apartado 2, que los traficantes de drogas pueden ser condenados a la pena de muerte, cadena perpetua, o una pena de prisión entre 5 y 20 años.