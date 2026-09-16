"Lo que construiste permanecerá para siempre": El emotivo mensaje de Colo Colo para Mirko

Colo Colo cerró una semana cargada de nostalgia y emociones con un sentido mensaje de agradecimiento y despedida para Mirko Jozic, el histórico estratega que guio al club a conquistar la Copa Libertadores de 1991, tras su visita a Chile.

A través de sus canales oficiales, la institución de Macul destacó la profunda huella que dejó el técnico europeo, asegurando que su legado trasciende con creces los trofeos obtenidos en la época dorada de la institución.

"Desde tu llegada a Colo Colo instauraste un sentimiento único en cada colocolino. Bajo tu liderazgo conquistamos la estrella más importante de nuestra historia: la Copa Libertadores de 1991", comenzó una publicación acompañada de un video en honor al balcánico.

En esa misma línea, el texto remarcó: "Pero hoy te agradecemos por mucho más que los campeonatos. Te llevaste el cariño y la admiración de cada colocolino. Porque lo que construiste en nuestra gente es algo único y que permanecerá para siempre".

"Gracias por venir. Gracias por volver. Gracias, Mirko", concluyó el mensaje del elenco popular.

Durante los últimos días, el extécnico campeón del mundo juvenil en 1987 fue protagonista de diversos homenajes en diversos puntos de Santiago, en su mayoría organizados por el CSD Colo Colo.