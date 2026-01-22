Lucas Cepeda: Aún sigo en Colo Colo, en el más grande

Pese a que todo apunta a que su futuro está en España, el delantero de Colo Colo Lucas Cepeda insistió en que aún no se ha concretado su salida a Elche, de la Primera División de España.

"Aún sigo en Colo Colo. No he sabido nada", dijo Cepeda en el arribo del plantel albo a Santiago luego de su participación en la Serie Río de La Plata.

"Sigo en Colo Colo, sigo en el más grande todavía", añadió.

Recordar que la oferta de Elche por Cepeda será analizada este mismo jueves por el directorio.

Incluso en España, el entrenador Eder Sarabia, evitó referirse directamente al fichaje del seleccionado chileno Lucas Cepeda pese a que las negociaciones están encaminadas para que el jugador de Colo Colo sea el nuevo fichaje del cuadro que milita en la liga de España.

"Hasta que no sea futbolista de Elche no hablaré de él ni de ningún otro jugador", dijo.