Madre de Mylan a un año de la tragedia: Todo está detenido, como que tapan lo de mi niño y lo de Martina

A exactamente un año de los trágicos hechos ocurridos en las afueras del Estadio Monumental, donde los jóvenes colocolinos Martina Riquelme y Mylan Liempi perdieron la vida tras un operativo policial, el dolor de sus familias se vio agravado por lo que consideran un nulo avance judicial.

Pamela Lafuente, madre de Mylan, conversó con Cooperativa Deportes sobre el complicado proceso durante su visita al cementerio: "Lo sentimos horrible, como todos los días. Un año y todavía no tenemos justicia para mi niño".

"Le pregunté al abogado y todavía no tienen ni fecha para la audiencia. No ha avanzado nada, todo está ahí detenido. De hecho, ni siquiera sale en la tele, como que todos tapan lo de mi niño y lo de la Martina, que atroz", sostuvo con pesar.

Siguiendo con el tema judicial, Lafuente dijo: "Ojalá avance luego lo del Mylan, aunque ya nada me lo va a devolver. Así que ni siquiera es que me interese".

¿En qué va el caso de los hinchas de Colo Colo fallecidos?

Si bien, el Ministerio Público calificó los hechos como delito calificado de apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio y lesiones, en diciembre de 2025 se determinó dejar a dos Carabineros que estaban dentro del carro lanzagases con arresto domiciliario total y arraigo nacional por un plazo de 120 días que es lo que durará la investigación.

Cumplido el mencionado tiempo, el ente persecutor o los querellantes particulares podrán pedir que se amplíe el plazo de investigación hasta dos años o decidir formular la acusación, pasando directo al juicio oral.