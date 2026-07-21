Malas noticias para Fernando Ortiz: Se complicó la llegada de refuerzo mundialista

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, recibió malas noticias en la búsqueda de un nuevo arquero, luego de que desde Argentina apuntaran que el uruguayo Santiago Mele decidió continuar su carrera en Independiente de Avellaneda.

El técnico había solicitado su fichaje a la dirigencia "alba", que conocía la dificultad de la operación por tratarse de un guardameta mundialista, con mercado y distintas alternativas para definir su futuro, según contamos en Cooperativa Deportes.

En Colo Colo confiaban en la relación de Mele con Ortiz y en el interés que el propio futbolista manifestó alguna vez por llegar al fútbol chileno, pero las conversaciones avanzaron al ritmo pausado que mantuvo la institución durante este mercado.

El nombre del uruguayo mundialista apareció hace algunas semanas y posteriormente algunas versiones incluso dieron por hecho su fichaje como nuevo arquero del cuadro "albo", escenario que perdió fuerza con el avance de Independiente.

En este mercado, la dirigencia de Colo Colo no acelera gestiones y espera alcanzar una cifra acorde con sus posibilidades, mientras comienza a evaluar un plan alternativo para cumplir con la petición del entrenador.

De todos modos, dentro del club tampoco existe un consenso absoluto sobre la necesidad de sumar otro arquero, ya que algunas voces mantienen su confianza en Gabriel Maureira para asumir un mayor protagonismo.