Fin al dorama: Ministerio del Deporte autoriza uso del Estadio Nacional para shows de BTS en Chile

El Ministerio del Deporte terminó con el suspenso y entregó su autorización para el uso del Estadio Nacional para los shows que BTS dará en Chile en octubre.

En un comunicado la entidad señaló que "tras la revisión de la nueva propuesta presentada por la productora" se "aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos".

El Ministerio explicó que la decisión se tomó luego de que "la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto".

Por su parte la productora DG Medios emitó su primera declaración desde que estallara la polémica, donde le agradeció las gestiones al Ministerio del Deporte y "por colaborar con nosotros para encontrar una solución que permita que los tres conciertos de BTS en Chile se realicen en el Estadio Nacional".

BTS tiene shows agendados en Chile para el 14, 16 y 17 de octubre con entradas totalmente agotadas.