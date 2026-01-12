Marcos Bolados fue operado con éxito de su rotura de ligamentos

El delantero Marcos Bolados ya pasó por el quirófano para comenzar su recuperación tras la rotura de ligamentos cruzados que lo dejó como baja en Colo Colo para la primera mitad de la temporada 2026.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, puntero derecho del "Cacique" fue operado exitosamente la tarde de este lunes 12 de enero.

Ahora comenzará el extenso proceso de Bolados para retornar a las canchas, cuyos plazos se extienden mínimo por seis meses.

En cuanto a Colo Colo, sesionó el directorio de Blanco y Negro y no hubo avances en nuevos nombres para la delantera: Siguen conversando con Maximiliano Romero y está en el aire la opción de Damián Pizarro, aunque Udinese mostró cierta reticencia a otro préstamo, debido al fracaso que está siendo su campaña en Le Havre.