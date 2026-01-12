Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.2°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Marcos Bolados fue operado con éxito de su rotura de ligamentos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ahora, el jugador de Colo Colo iniciará su extensa recuperación.

Marcos Bolados fue operado con éxito de su rotura de ligamentos
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero Marcos Bolados ya pasó por el quirófano para comenzar su recuperación tras la rotura de ligamentos cruzados que lo dejó como baja en Colo Colo para la primera mitad de la temporada 2026.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, puntero derecho del "Cacique" fue operado exitosamente la tarde de este lunes 12 de enero.

Ahora comenzará el extenso proceso de Bolados para retornar a las canchas, cuyos plazos se extienden mínimo por seis meses.

En cuanto a Colo Colo, sesionó el directorio de Blanco y Negro y no hubo avances en nuevos nombres para la delantera: Siguen conversando con Maximiliano Romero y está en el aire la opción de Damián Pizarro, aunque Udinese mostró cierta reticencia a otro préstamo, debido al fracaso que está siendo su campaña en Le Havre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada