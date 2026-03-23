Matías Fernández tras su gol con Colo Colo: Espero tener más minutos

El futbolista chileno Matías Fernández se refirió a su vuelta a las canchas con la camiseta de Colo Colo y su gol frente a Coquimbo Unido por la primera fecha de la Copa de la Liga.

"Sin jugar, la confianza baja un poquito, pero espero que esto me sirva y a seguir ganándome el puesto, que creo que está siendo una competencia linda y obviamente, como te digo, espero tener más minutos", comentó en conversación con Cooperativa Deportes.

También detalló sobre sus sensaciones en este último tiempo: "Bien. Estuve un tiempo enfermo también y me había costado volver a los entrenamientos".

Por último se refirió a las aspiraciones que tiene el cuadro albo en la Copa de la Liga: A ganar. "Tenemos que ganar, somos Colo-Colo y tenemos que ganar todos los campeonatos".