Maxi Romero fue cauto antes del Superclásico: 10 puntos de diferencia pueden jugar en contra

El argentino Maximiliano Romero, delantero de Colo Colo, anticipó el Superclásico ante Universidad de Chile y fue cauto sobre la posición del equipo en la tabla de posiciones, señalando que no pueden relajarse, aunque tengan 46 puntos en la cima, 10 más que los azules.

"Esos 10 puntos de diferencia te pueden jugar en contra, te puedes relajar. Nosotros estamos enfocados en nosotros, en seguir sumando y poder clasificar a Copas el año que viene", declaró Romero en TNT Sports.

El trasandino también habló sobre Fernando Gago, DT de la U, quien fue su compañero como jugador en Vélez y después lo entrenó en Racing.

"Él me llamó para venir a Racing y se pudo concretar. Es una excelente persona. la verdad lo disfruté. Es muy exigente", recordó.

Además, advirtió sobre el presente de los azules bajo el mando de Gago: "Vi bastante y creo que todos ven que los últimos cinco partidos que tuvieron fueron buenos".

Romero y las comparaciones con Correa: "Somos totalmente diferentes"

Respecto a la campaña de Colo Colo, Romero abordó las comparaciones con su compañero Javier Correa.

"Somos totalmente diferentes. Para mi gusto, él es más técnico, tiene más calidad con la pelota; yo soy por ahí más de picar al espacio, de buscar pelotas en profundidad", explicó.

Del mismo modo, el jugador de 27 años valoró los fichajes del mercado invernal: Sobre Vozinha, resaltó que "es muy bueno, aporta esa experiencia"; y respecto a Iván Román, apuntó que "es bravo, me gusta mucho como juega".

Finalmente, habló sobre su futuro en el club, considerando que su contrato a préstamo termina en diciembre.

"Todo delantero quiere estar en Colo Colo. El año que viene, si todo nos va bien, podemos representar a Colo Colo afuera del país. Sería maravilloso. No depende de mí, pero yo estoy más que feliz de quedarme acá", sentenció.

El Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo se jugará el domingo en el Estadio Nacional, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.