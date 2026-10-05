Académico: Lula puede ganar si convierte el balotaje en un plebiscito antibolsonarista

El sociólogo Alexis Cortés, académico de la Universidad Alberto Hurtado, estimó en Cooperativa que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, puede derrotar en segunda vuelta al senador liberal Flávio Bolsonaro, si es que convoca a las urnas a las fuerzas antibolsonaristas, así como a los adultos mayores y a los sectores populares de su país.

"Creo que Lula tocó su techo electoral en primera vuelta, y teóricamente, uno podría pensar que hay poco de dónde sacar (más votos), pero hay dos factores: por un lado, antes de que se produjera el 'voto útil' de los electores que preferían a otras candidaturas de derecha no bolsonaristas, más o menos el 30% de ellos tenía un rechazo más alto a Flávio Bolsonaro que a Lula. Creo que esa proporción ahora es mayor, porque se disminuyó este caudal de votos", puntualizó en Lo que Queda del Día.

En este sentido, "uno podría pensar que los que ya estaban dispuestos a votar por Flávio Bolsonaro en segunda vuelta lo hicieron ya en primera; o sea, hay un sector en disputa dentro de ese electorado al que debería apuntar Lula da Silva, movilizando una lógica antibolsonarista, que creo que estuvo muy baja en la campaña de primera vuelta, donde hubo un tono muy poco adversarial".

Dicho eso, "lo fundamental es que un 20% del electorado se abstuvo (en primera vuelta), que son principalmente las personas de más de 65 años, que en Brasil tienen voto voluntario. Y los otros que más se abstienen son las personas de más baja renta y más baja escolaridad, y en esos dos grupos es donde Lula justamente tiene más fuerza. Entonces, lo que Lula tiene que hacer prioritariamente es apostar a movilizar a ese electorado que no fue a votar".

Con todo, el doctor en Sociología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro aseveró que "si Lula logra transformar esta elección no en un plebiscito contra el gobierno, ni en una elección marcada por el antipetismo (movimiento contra el Partido de los Trabajadores), sino que marcar esta elección por el antibolsonarismo, y movilizar a las personas mayores y a los sectores populares, podría tener una opción de reversión. Hay menos de dos puntos de diferencia entre ambos, y si Lula repite la votación de hace cuatro años en segunda vuelta, se podría quedar con la elección".

Obstáculos para gobernar

De todos modos, Cortés hizo ver que "Lula ganó solo en una región del país, en el nordeste, que le fue suficiente para sacar ese 45% de los votos. Eso significa que, a nivel de Congreso, si llegara a ganar Lula (en el balotaje), igual tendría muchas dificultades para gobernar, porque no tendría cómo aprobar las leyes para implementar su gobierno".

"Entonces, si la izquierda brasileña independiente logra revertir esta situación, tendrá mucho que evaluar para proyectar su capacidad política hacia el futuro, aunque si llega a revertirlo, se convertiría al mismo tiempo en la experiencia más exitosa -creo yo- del progresismo latinoamericano", cerró el experto.