Maximiliano Romero salió golpeado de la práctica de Colo Colo

El delantero de Colo Colo Maximiliano Romero encendió las alarmas de Colo Colo luego de salir golpeado de la práctica de fútbol que el cuadro albo realizó este miércoles bajo las órdenes del técnico de Fernando Ortiz.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el jugador argentino fue parte de uno de los equipos que el "Tano" paró en cancha y cuando el partido estaba por terminar recibió un golpe que le impidió finalizar el entrenamiento.

Según la misma fuente, la dolencia no es para alarmarse.

Eso sí, Romero ya tiene presión por un puesto como titular dado que Javier Correa está integrado plenamente a las prácticas e incluso en la práctica comandó ofensivamente a uno de los elencos.

El próximo partido de los albos es este domingo ante Palestino, a las 18:30 horas en el Estadio Monumental.