Mirko Jozic aterrizó en Chile tras 20 años: "Mi amor por Colo Colo y por este país sigue"

Una jornada cargada de emoción se vivió este jueves en el Aeropuerto Internacional de Santiago con el regreso a Chile del histórico entrenador croata Mirko Jozic, quien volvió a pisar suelo nacional tras casi 20 años de ausencia para ser parte de una serie de homenajes organizados por Colo Colo.

El artífice de la histórica Copa Libertadores de 1991 fue recibido en el terminal aéreo por decenas de fanáticos albos que lo esperaron con camisetas de la época, cánticos y muestras de cariño. Al ritmo del clásico "¡Mirko Jozic nunca te olvidará!", el extécnico se dio el tiempo de firmar autógrafos, abrazar a los hinchas y posar para las fotos, momento en que incluso fue retratado por su propio nieto.

En su primer contacto con los medios y visiblemente conmovido por el recibimiento, Jozic expresó: "Venir a Chile es algo muy, muy emotivo para mí. Es pura emoción porque eso confirma que por atrás de mí se quedó alguna huella que la gente reconoce, que sigue la amistad y sigue mi amor por Colo Colo y por Chile".

En esa misma línea, el estratega europeo agradeció el reconocimiento y le restó mérito individual a sus logros deportivos al mando del "Cacique": "Yo soy solamente un hombre. Todos los triunfos que hicimos no son mérito mío, es mérito de grupo, de equipo; y el equipo no está si no tiene una hinchada como la de Colo Colo".

La agenda contempla un reconocimiento en el Teatro Caupolicán, el renombramiento de la Casa Alba con su nombre y una distinción en el Estadio Monumental el fin de semana en el duelo ante Deportes Concepción.