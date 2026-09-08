Controversia por cuerpos hacinados en contenedores del SML

El Servicio Médico Legal (SML) mantiene dos contenedores congeladores en el patio de su sede principal en la comuna de Recoleta, los cuales albergan un total de 80 cuerpos no retirados.

La medida fue implementada originalmente en septiembre de 2024 para enfrentar el colapso y la acumulación de fallecidos en sus dependencias.

Un tercer módulo, que contenía 12 cadáveres, ya fue desocupado tras realizarse las inhumaciones individuales en el Cementerio General.

De acuerdo con cifras del organismo, actualmente en la Región Metropolitana existen 170 cuerpos en sus dependencias que no han sido retirados: 32 corresponden a personas no identificadas (NN), mientras que 138 están plenamente identificados pero no han sido reclamados por deudos.

Para proceder con la sepultura de estos últimos, el protocolo exige obtener previamente el perfil genético -ante eventuales reclamos familiares posteriores- y contar con la instrucción expresa del Ministerio Público.

A pesar de las críticas, la Seremi de Salud Metropolitana fiscalizó las estructuras en marzo pasado descartando deficiencias sanitarias, filtraciones u olores.

En esa línea, la toxicóloga Laura Bórgel, académica de la Universidad de Chile, sostuvo que el procedimiento no genera riesgos para la salud pública mientras se garantice la cadena de frío.

"Tú puedes tener en un momento dado una gran cantidad de individuos a terminar procesos de identificación o eventualmente de entrega. Las cámaras de frío pueden estar perfectamente en contenedores, siempre y cuando tengamos la temperatura que necesitamos para mantener esos cadáveres y tener un programa que te permita ir evacuando tranquilamente el caso a caso", explicó la especialista.

Desde el SML proyectan desocupar el primer contenedor a fines de octubre y el segundo durante diciembre.

Parlamentarios acusan situación "impresentable"

Sin embargo, desde el ámbito legislativo las reacciones fueron críticas. El diputado socialista Marcos Ilabaca afirmó que "es impresentable que el Estado mantenga cerca de 80 cuerpos en container. Aquí no hablamos de objetos; hablamos de personas y de familias que merecen respeto".

"Es importante que el Ministerio de Justicia y el Servicio Médico Legal entreguen un plan nacional con plazos y responsables que acelere la identificación, el contacto con los deudos y las inhumaciones dignas", enfatizó.

En tanto, el diputado Daniel Lilayu (UDI) apuntó a déficit en la gestión de la institución: "Es inaceptable, vergonzoso. Nos está demostrando también que existe un problema grande de recursos que no ha sido solucionado. El Servicio Médico Legal tiene varias falencias desde el punto de vista administrativo y también desde el punto de vista técnico", criticó.

El cuestionamiento a la gestión del SML se da en medio de la vacancia del cargo de director nacional titular.

Actualmente la institución es encabezada de forma subrogante por Jaime Téllez desde abril, quien no puede asumir en propiedad por no contar con el título de médico cirujano.

El concurso de Alta Dirección Pública para definir al nuevo titular recibió 63 postulaciones, de las cuales solo 14 avanzaron en el proceso, el cual aún no tiene fecha de resolución.