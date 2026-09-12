Mirko Jozic vivió una emotiva jornada junto a niños de las filiales de Colo Colo

Mirko Jozic, el histórico director técnico campeón de la Copa Libertadores en 1991, protagonizó una emotiva jornada este viernes al reunirse con cientos de niñas y niños de más de 23 filiales del Club Social y Deportivo Colo Colo, en una actividad masiva realizada en el Estadio de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Durante el encuentro, que incluyó actividades recreativas, firmas de autógrafos y la presencia de deportistas de las ramas formativas albas, el estratega croata no ocultó su alegría: "En la vida no existe nada más lindo que ver a los niños alegres, con ojos brillantes y con esperanza. Acá estoy mirando y veo el futuro de Colo Colo", señaló, mientras que el presidente del CSD, Edmundo Valladares, calificó el momento como "sencillamente conmovedor".

En la misma jornada, Jozic visitó la Escuela Popular "David Arellano Moraga" en la comuna de Estación Central, iniciativa impulsada por el CSD Colo Colo orientada a que personas adultas puedan nivelar y completar sus estudios formales, donde fue recibido con entusiasmo por la comunidad educativa y autoridades locales.

"Quiero felicitar a Colo Colo por apoyar y hacer realidad esta escuela, y a quienes quieren seguir mejorando y esperan una segunda oportunidad, porque el éxito está por delante. Siempre en la vida hay que intentar aprender y crecer intelectualmente para hacer algo mejor de la sociedad", valoró el histórico entrenador europeo sobre la labor formativa del club.

La agenda del extécnico culminará este sábado a partir de las 16:25 horas, cuando reciba un esperado homenaje sobre la cancha del Estadio Monumental junto al plantel de 1991, en la antesala del compromiso entre Colo Colo y Deportes Concepción.