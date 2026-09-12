El Partido Comunista (PC), familiares, organizaciones de derechos humanos y autoridades participaron este sábado en un acto conmemorativo por los 50 años del hallazgo del cuerpo de Marta Ugarte, la primera víctima confirmada de la dictadura de Augusto Pinochet.

La ceremonia se realizó en la Playa La Ballena de Los Molles, en comuna de La Ligua (Región de Valparaíso), donde el cadáver de la militante comunista apareció el 12 de septiembre de 1976, tras ser sometida a horribles torturas y lanzada al mar desde un helicóptero.

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