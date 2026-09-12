El Ejército entrena junto a tropas de Argentina, EE.UU. y Perú en selva amazónica

El Ejército realiza -junto a tropas de Argentina, Estados Unidos y Perú- un entrenamiento conjunto en la Amazonía peruana, donde practican patrullajes en condiciones extremas, pruebas de sobrevivencia y cruce de ríos con capacidades anfibias, según informó este sábado en un comunicado el Ministerio de Defensa de Perú.

Bajo el nombre de 'Vanguardia Sur 2026', los ejercicios ponen a prueba la resistencia humana, la preparación operacional y las capacidades tecnológicas para enfrentar amenazas comunes en el hemisferio, como el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado.

Es la primera vez que estos ejercicios conjuntos, promovidos por el Ejército Sur de Estados Unidos, se realizan en Perú.

El escenario elegido es el entorno de la ciudad de Tarapoto, en el departamento selvático de San Martín.

Los ejercicios comenzaron el 8 de septiembre y se prolongarán hasta el 18 del mismo mes, cuando tendrá lugar la gran prueba, en la que las fuerzas combinadas ejecutarán una operación consistente en infiltrarse en un espacio y neutralizar a un integrante clave de una organización criminal transnacional.

El personal del Ejército del Perú que participa en este entrenamiento aporta una experiencia operacional construida durante décadas de presencia en la Amazonía, entre ellas el combate a las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en las zonas del Alto Huallaga y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Mientras que la presencia de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga quedó disuelta con la captura en 2012 de Eleuterio Flores (camarada Artemio), en el VRAEM, la mayor cuenca cocalera de Perú persiste todavía un remanente de esta organización maoísta bajo el nombre de Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) gracias a sus vínculos con el narcotráfico.

El Ministerio de Defensa de Perú señaló que "este ejercicio militar adquiere especial relevancia ante un entorno regional marcado por amenazas multidimensionales y transnacionales que demandan fuerzas preparadas, interoperables y capaces de coordinar respuestas mediante procedimientos comunes".