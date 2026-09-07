Mirko Jozic ya viaja a Chile para ser homenajeado por Colo Colo
El adiestrador croata vuelve al país tras 20 años de ausencia.
El adiestrador croata vuelve al país tras 20 años de ausencia.
El técnico croata Mirko Jozic ya emprendió vuelo rumbo a Chile para recibir una serie de homenajes por parte de Colo Colo.
De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el entrenador que conquistó en 1991 la Copa Libertadores con el cuadro albo comenzó su largo viaje en Split junto a su familia.
Se espera que el adiestrador europeo, de 86 años, llegue a Santiago este martes a eso de las 8:00 horas.
En el país recibirá una serie de homenajes, unos preparados por el CSyD Colo Colo y otros que están en la agenda de Blanco y Negro, concesionaria que lidera los destinos de la entidad popular.
Es así como habrá un homenaje artístico en el Teatro Caupolicán, se bautizará la Casa Alba en su honor y el domingo en el duelo del Estadio Monumental.