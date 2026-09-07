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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Mirko Jozic ya viaja a Chile para ser homenajeado por Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El adiestrador croata vuelve al país tras 20 años de ausencia.

Mirko Jozic ya viaja a Chile para ser homenajeado por Colo Colo
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El técnico croata Mirko Jozic ya emprendió vuelo rumbo a Chile para recibir una serie de homenajes por parte de Colo Colo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el entrenador que conquistó en 1991 la Copa Libertadores con el cuadro albo comenzó su largo viaje en Split junto a su familia.

Se espera que el adiestrador europeo, de 86 años, llegue a Santiago este martes a eso de las 8:00 horas.

En el país recibirá una serie de homenajes, unos preparados por el CSyD Colo Colo y otros que están en la agenda de Blanco y Negro, concesionaria que lidera los destinos de la entidad popular.

Es así como habrá un homenaje artístico en el Teatro Caupolicán, se bautizará la Casa Alba en su honor y el domingo en el duelo del Estadio Monumental.

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