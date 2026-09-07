Fundación Jaime Guzmán: "Camilo Escalona recuerda lo mejor de la Concertación"

"Camilo Escalona recuerda lo mejor de la Concertación", dijo este lunes en El Primer Café el director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros.

El programa de debate político de Cooperativa de esta jornada comenzó con un transversal reconocimiento al histórico líder socialista, fallecido el viernes a los 71 años de edad como consecuencia de un cáncer de próstata.

"Yo vivo en San Miguel desde que nací y y Camilo Escalona vivió en San Miguel también", comentó, en tono personal, Claudio Arqueros: "Recordaban los diarios, cuando llegó a vivir a la población Los Molineros, cómo su madre describía como un palacio la casa que pudieron adquirir luego de años viviendo en un conventillo en La Cisterna".

Escalona "fue un vecino, una persona a la cual yo miraba por la televisión cuando era un niño, y respecto de su trayectoria política quisiera decir que Camilo Escalona recuerda lo mejor de la Concertación", señaló el intelectual gremialista.

"La transición no fue tan mala como se ha dicho"

"Fue una persona con carácter, que entendía los tiempos políticos para el socialismo y para el país; (la importancia de) los grandes acuerdos, la idea de desarrollar las reformas necesarias para el país, porque fue un luchador social, propiamente socialista, leal con su pensamiento, que trató de desarrollar todo por la vía de la institucionalidad", destacó, recordando, en este aspecto, "su referencia al momento en que se pretendía generar una asamblea constituyente y él dijo que aquello era fumar opio, simbolizando un grave error de la izquierda".

"Yo quisiera destacar, al recordar a Camilo Escalona, todas las virtudes políticas, todo el aporte que le hizo al país... A mí me recuerda, básicamente, que la transición democrática en Chile no fue tan mala como se ha dicho; y de otro lado, que hubo en un tiempo un discurso del mundo socialista que fue muy relevante y gravitante, protagonista para los grandes cambios del país, que hoy día -con respeto lo digo- se echa de menos", planteó.

En esta línea y "sin ánimo de aprovecharme" -aseguró-, recordó que hace poco Gabriel Boric habló en Uruguay contra el "fanatismo por la moderación".

"Eso me hace pensar que hoy día todos recordamos a Camilo Escalona, y al momento de tratar de aplicar aquellas cosas que nos deja un gran prócer de la política chilena, un gran protagonista de tiempos que no fueron fáciles para la izquierda ni para todos; (en dicho sector) podrían perdurar más en la acción política y no quedarse solo en palabras", indicó.

"Construyó puentes"

Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad (centro de pensamiento de la Democracia Cristiana), opinó que "Camilo Escalona pertenece a la categoría de políticos que construyen o marcan épocas, como don Gabriel Valdés", fallecido un día como hoy hace 15 años.

"Camilo Escalona es un líder que superó con creces su militancia partidaria y se le va a recordar como una persona que tuvo el coraje, la claridad para poner siempre (por delante) el bien de Chile, llegar a acuerdos, incluso yendo en contra de su propio partido, su propia gente, lo que en política es muy difícil", aseveró.

Principalmente, "Camilo Escalona fue un líder que construyó puentes, que acercó posiciones (...) Fue uno de los que acercó posiciones con líderes democratacristianos para poder recuperar la democracia en Chile, y luego construir una alianza política que permitió sacar al país de la pobreza y darle estabilidad política, económica y paz social. Fue un liderazgo que, junto con otros, permitió avanzar en los planos político, económico y social, y darle gobernabilidad a un país que había pasado momentos muy difíciles, muy complejos; (miembro de una generación que actuó) con sapiencia, con humildad, con generosidad y también con mucha convicción democrática sacaron a Chile adelante".

Ruz aprovechó también la ocasión para recordar "a una persona menos conocida (que Escalona), pero que también dedicó su vida a la política: Alfredo Pesce, camarada democratacristiano que partió a los 101 años" y que encarnó "la doctrina social aplicada a la realidad", afirmó.