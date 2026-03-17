Mosa alabó al nivel de Vidal como líbero: Cuando está enfocado, no hay ninguno mejor

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llenó de elogios el presente futbolístico de Arturo Vidal en Colo Colo, destacando especialmente el alza en su nivel tras asumir una nueva función como líbero en el andamiaje del cuadro albo.

El timonel del "Cacique" valoró el rendimiento del "King" en la línea defensiva y explicó los beneficios físicos y tácticos que le ha traído este cambio posicional.

"Se ha visto mejor. Creo que de cierta manera tiene menos recorrido, menos desgaste, como que tiene un poquito la cancha de frente. Pero es una decisión técnica, ellos conversan en la semana y donde lo coloquen ha respondido", analizó el dirigente.

Siguiendo esa misma línea, Mosa no dudó en alabar la jerarquía del bicampeón de América: "Arturo es un crack, la trayectoria que él tiene para qué la vamos a descubrir".

"Yo siempre digo que él tiene que estar enfocado. Cuando Arturo está enfocado en la cancha, en su equipo y en sus compañeros, no hay ninguno mejor que él", sentenció categóricamente el mandamás del cuadro popular.

Pese al buen momento del mediocampista, Mosa puso paños fríos ante las consultas sobre una eventual extensión de su contrato, haciendo un llamado a mantener la calma y priorizar el rendimiento colectivo del equipo.

"Este no es el momento para hablar de ningún tema contractual, vamos a tener recién la séptima fecha. (Lo importante es) que empecemos a trepar en la tabla, que juguemos, que vayamos buscando un nivel de juego para que el equipo esté más compenetrado, y el resto se verá más adelante", cerró.