Alerta Oncológica: Superintendencia instruye a isapres acelerar acceso a tratamientos

En el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica, la Superintendencia de Salud envió un oficio a todas las isapres del país con miras a garantizar que los beneficiarios con diagnóstico de cáncer accedan de forma oportuna a su tratamiento, a través de cuatro ámbitos fundamentales.

Acceso inmediato al tratamiento

Según el comunicado del ente fiscalizador, "si el paciente cuenta con un diagnóstico emitido por un médico debidamente registrado ante esta institución, la isapre debe autorizar de inmediato su ingreso a la etapa de tratamiento dentro de la Red GES (Garantías Explícitas en Salud)", sin necesidad de repetir exámenes o asistir a nuevas consultas médicas.

Entrega oportuna de medicamentos

La instrucción de la Superintendencia establece además una cadena clara de responsabilidades para asegurar que los pacientes reciban sus medicamentos a tiempo: de este modo, si la farmacia en convenio con la isapre no puede entregar un fármaco de inmediato, "tiene hasta 48 horas para despacharlo al domicilio del paciente, sin cobrarle nada adicional por ello".

El escrito agrega que de incumplir tal plazo, el paciente tiene derecho a adquirir el medicamento en cualquier farmacia de su elección, obligando a su vez a la isapre a reembolsarlo en un máximo de tres días, "respetando el copago garantizado y sin imponer ningún trámite adicional".

Información y activación de CAEC

Por otro lado, la Superintendencia reconoce que existe un importante desconocimiento de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), que beneficia a aquellas personas que padezcan un tipo de cáncer que no corresponde al GES.

En ese sentido, instruyó a las isapres a informar de manera proactiva sobre la forma de acceder a la CAEC a todos los pacientes que corresponda, "ya sea por la presentación de un presupuesto, una licencia médica u otras prestaciones vinculadas al diagnóstico".

"Además, al momento de designar un prestador CAEC, las isapres deberán privilegiar aquel que ya atiende al paciente dentro del GES o de su plan, evitando así que tenga que comenzar desde cero con un nuevo equipo médico", puntualiza el comunicado.

Difusión de exámenes preventivos gratuitos

Por último, el ente fiscalizador ordenó a las isapres difundir activamente los beneficios del Examen de Medicina Preventiva (EMP) y del Plan Preventivo de Isapres (PPI), "con especial énfasis en un derecho que muchas mujeres todavía desconocen", es decir, que "las afiliadas de entre 50 y 59 años tienen derecho a realizarse una mamografía de forma completamente gratuita, sin necesidad de contar con una orden médica previa".

El escrito también consigna que "durante la alerta, las isapres podrán ofrecer exámenes adicionales gratuitos para la detección y etapificación de todo tipo de cáncer".

Atención remota 24/7

Sumado a lo anterior, la Superintendencia dispuso que las isapres mantengan sus call center operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana, "para que ninguna barrera logística impida el acceso a la atención".

Asimismo, las aseguradoras tienen cinco días hábiles desde la notificación del oficio para habilitar en sus sitios web un banner especial de Alerta Sanitaria Oncológica, con accesos directos a las funcionalidades ya mencionadas, "para que cualquier gestión relacionada con la atención oncológica pueda resolverse de forma completamente remota".

Al cierre, la Superintendencia recuerda que fiscalizará el cumplimiento de estas obligaciones, e instó a los afiliados a denunciar eventuales faltas directamente ante las isapres. De no obtener respuesta, podrán ingresar reclamos en la página de la Superintendencia o llamando al 600 836 9000.