Mosa: Debemos tener los pies sobre la tierra e ir paso a paso

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, valoró el triunfo 2-1 de Colo Colo sobre Universidad Católica en el Claro Arena, resultado que dejó al cuadro "albo" con mayor ventaja en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera.

"Muy contento de haber sacado un triunfo acá que no es fácil. Creo que dimos un paso importante, tenemos que concentrarnos en el próximo partido nomás e ir paso a paso como lo hemos venido haciendo", señaló Mosa tras el clásico, antes de remarcar que "no hemos ganado nada todavía".

El dirigente también pidió prudencia pese al buen momento del equipo de Fernando Ortiz: "Colo Colo tiene que pelear los campeonatos, Colo Colo siempre tiene que ser protagonista, pero es demasiado prematuro colgarnos esa chapa. Tenemos que tener los pies muy puestos sobre la tierra y tenemos que ir paso a paso".

Mosa felicitó además a Javier Correa, héroe del triunfo con dos goles, y sostuvo que el delantero mostró "genialidades" después de que se le abriera el arco.

Sobre el mercado de pases y la opción de Alexis Sánchez, el timonel albo indicó que Daniel Morón, Jaime Pizarro y el cuerpo técnico ya conversan sobre la forma de afrontar ese período.