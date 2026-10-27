Mosa exigió el título: "No se nos puede ir de las manos"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, fue categórico respecto de la lucha por el título de la Liga de Primera y aseguró que Colo Colo tiene la obligación de quedarse con el campeonato, pese a la reducción de su ventaja sobre sus perseguidores.

En conversación con Cooperativa Deportes desde Londres, el dirigente se refirió a la posible continuidad de Fernando Ortiz y si conseguir el título representa una condición indispensable para la permanencia. "No diría que es una condición sine qua non, pero el título hay que ganarlo", respondió.

"El título hay que ganarlo. Sí o sí. El título no se nos puede ir de las manos", enfatizó Mosa, quien ante la posibilidad de perder la corona, después de que la ventaja de 16 puntos se redujera a siete, sentenció: "El título se va a quedar en casa".

El timonel de Blanco y Negro también abordó su estadía en Inglaterra, donde acompañó a Vozinha a la ceremonia del Balón de Oro y aprovechó de sostener reuniones con representantes del fútbol internacional, algunas de ellas relacionadas con el proyecto del nuevo Estadio Monumental.

"He logrado tener algunas conversaciones con diferente gente del fútbol que creo que nos va a servir en el futuro, en el futuro para Colo Colo", manifestó. Además, al ser consultado específicamente por las posibilidades de conseguir un acuerdo de naming rights para el recinto, afirmó: "Vamos bien encaminados. Eso es lo único que puedo decir".

Mosa valoró el impacto de Vozinha

En relación con la contratación del arquero caboverdiano, Mosa defendió la decisión de incorporarlo y destacó especialmente su rendimiento en el empate 1-1 frente a Palestino en el Estadio Santa Laura.

"Ha demostrado que es un portero de calidad, que es un portero de selección", aseguró el dirigente, quien también reconoció el impacto que generó la fama sobre el jugador tras su actuación mundialista y posterior llegada al fútbol chileno.

"Le cambió la vida al hombre", expresó Mosa, quien sostuvo que el arquero siente una gran responsabilidad con los hinchas y la institución. Además, valoró el reconocimiento internacional que recibió Colo Colo durante la ceremonia del Balón de Oro, donde distintas personalidades identificaron al club chileno.

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro abordó las próximas elecciones de la ANFP y reiteró su llamado a construir una lista de unidad entre Jorge Uauy y Jorge Yunge.

"Júntense, siéntense, hagan una lista de consenso, estén ustedes dos en la lista, incluyan a la gente que estamos indecisos", planteó.

Sobre la posibilidad de que Marcelo Salas se convierta en candidato, expresó: "Creo que puede ser un buen candidato, no me cabe la menor duda".