Vozinha jugó su mejor partido en Colo Colo y viajó a Londres para el Balón de Oro

Vozinha, arquero de Colo Colo, firmó su mejor actuación con la camiseta "alba" en el empate 1-1 ante Palestino y, apenas terminó el encuentro en el Estadio Santa Laura, partió junto a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, rumbo al aeropuerto de Santiago para viajar a Londres y asistir a la ceremonia del Balón de Oro.

El seleccionado de Cabo Verde fue una de las grandes figuras del compromiso, con notables atajadas que permitieron sostener la ventaja conseguida por Javier Correa. Sin embargo, Enzo Roco logró superar su resistencia a los 82 minutos y estableció la igualdad definitiva.

Una vez terminado el encuentro, el guardameta y el presidente de Blanco y Negro se trasladaron rápidamente al terminal aéreo para iniciar su viaje a Europa. Según explicó Mosa, el itinerario contempla una primera escala en Madrid y una posterior conexión hacia Londres, donde se desarrollará la ceremonia este lunes 26 de octubre.

En declaraciones a TNT Sports desde el aeropuerto, el dirigente reconoció las dificultades del ajustado itinerario. "Estamos a contrarreloj, pero todo bien", comentó, antes de expresar que se encuentra "muy orgulloso de poder estar ahí representando a Colo Colo y también a Chile".

La presencia de Vozinha en la gala responde a su nominación al Trofeo Yashin como uno de los mejores arqueros del mundo. El futbolista africano participará en la ceremonia que tendrá lugar en el London Palladium, después de una jornada en que demostró su calidad.