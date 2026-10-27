Mosa reveló reuniones en Londres por el Estadio Monumental: "Vamos bien encaminados"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó en Cooperativa Deportes que aprovechó su viaje a Londres para sostener reuniones relacionadas con Colo Colo y el proyecto del Estadio Monumental, y entregó señales positivas respecto de las gestiones para conseguir un acuerdo por los derechos de nombre del recinto.

"He logrado tener algunas conversaciones con diferente gente del fútbol que creo que nos va a servir en el futuro, en el futuro para Colo Colo", manifestó Mosa, quien alargó su estadía en la capital inglesa después de haber acompañado al arquero Vozinha en la ceremonia del Balón de Oro.

Además, detalló que "tuve dos reuniones, me acosté muy tarde y levanté muy temprano, pero tuve dos reuniones y ahora en la tarde tuve otra reunión que tiene que ver con Colo Colo".

"No me gustaría adelantar nada porque de repente las cosas hay que manejarlas mejor en calladito", comentó en su estilo.

Al ser consultado específicamente sobre si el proyecto del estadio formó parte de estas conversaciones, confirmó que el tema estuvo presente, aunque prefirió ser cauto con sus declaraciones.

"Vamos bien encaminados. Eso es lo único que puedo decir", sentenció.