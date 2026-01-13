Mosa sobre búsqueda de un delantero en Colo Colo: No tengo ningún favorito

En el marco de la presentación de Javier Méndez, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aprovechó la instancia para aclarar el panorama de los refuerzos que aún faltan por llegar al Estadio Monumental.

El timonel "albo" fue enfático al referirse a la búsqueda del centrodelantero, asegurando que la decisión será consensuada y descartando rumores sobre supuestas presiones de su parte.

"Nosotros decidimos ir de atrás hacia adelante. La zaga ha quedado bien conformada... y después de eso nos estamos metiendo en el nueve", comenzó explicando Mosa, para luego lanzar una frase tajante ante las especulaciones de la prensa.

"Quiero descartar de plano que yo tendría alguna inclinación o que estaría presionando a alguien para que contratáramos a cierto jugador. Yo no tengo ningún favorito como nueve. El nueve favorito va a ser el que acordemos con el técnico, con el gerente deportivo y con el directorio", sentenció el dirigente, que espera abrochar un jugador esta semana.

Sobre los nombres que están en carpeta, Mosa reconoció que manejan "tres o cuatro alternativas". Hace unos días, el propio presidente reconoció que evalúan al atacante Damián Pizarro como una de las cartas para el puesto.

En lo que apunta al delantero adquirido por Udinese, Mosa dijo que no tienen "nada acordado con nadie. Con Damián, ni con Pedrito, Juanito ni con nadie. Primero nos tiene que convecer técnicamente, después pasamos a temas contractuales y económicos. Estamos en ese análisis y Damián es un delantero que fue ofrecido, pero hay cuatro más que estamos analizando. Para ser precisos, Colo Colo no ha hecho oferta por ningún 9, aún no tenemos la claridad".

El arco: Paso a paso

Consultado sobre la posibilidad de fichar un arquero, Aníbal Mosa puso paños fríos y estableció las prioridades del club.

"El tema del arquero, nosotros no nos cerramos a nada, pero una vez que esté definido el equipo con el nueve contratado, nos vamos a sentar nuevamente con el técnico y el directorio. En ese momento, el director técnico expondrá la necesidad que él tiene", explicó.

De esta forma, Colo Colo enfoca todos sus esfuerzos en cerrar al goleador antes de evaluar si es necesario traer competencia para Fernando De Paul bajo los tres tubos.