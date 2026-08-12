Mosa sobre Valdés: De jugadores comprometidos con otros clubes no me voy a referir

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, evitó nuevamente pronunciarse sobre un eventual interés por el mediocampista chileno Diego Valdés, actualmente vinculado a Vélez Sarsfield, durante la conferencia de presentación de Iván Román.

"No me voy a referir a jugadores que tengan contrato vigente y tampoco soy quién para hacer un análisis sobre las declaraciones de directivos de otros clubes", afirmó Mosa luego de ser consultado por las palabras provenientes de la dirigencia de Vélez respecto a que no existieron contactos desde Macul.

El dirigente profundizó en su postura y señaló: "Yo solamente me voy a referir a jugadores que nosotros tengamos conversaciones, que estén libres o que tengan alguna conversación avanzada. Con jugadores que están comprometidos con otros clubes no me voy a referir".

Mosa dejó abierta la puerta a otro movimiento en el mercado

El presidente de Blanco y Negro también hizo un balance de las incorporaciones realizadas por Colo Colo y manifestó su satisfacción por las llegadas del arquero Vozinha y del defensor Iván Román. "Misión cumplida con respecto a los nombres que trajimos, claro que sí. Queríamos traer a Vozinha, trajimos a Vozinha; queríamos traer a Iván, trajimos a Iván", expresó.

De todas formas, Mosa no dio por cerrado el plantel mientras permanezca abierta la ventana de transferencias. "Mientras esté abierta la ventana, cualquier cosa puede ocurrir. Y si no ocurre nada, también estamos bien. Tenemos un equipo más fortalecido del que teníamos en la primera rueda", sostuvo.

El objetivo de Colo Colo para la temporada

Mosa aseguró además que la planificación del club excede el presente campeonato y ya contempla la temporada 2027, con el propósito de construir un plantel preparado para competir con los principales equipos del continente. "Nosotros no solamente tenemos que mirar el presente de Colo Colo, sino que también tenemos que mirar el mediano plazo", señaló.

Cuando fue consultado directamente por qué resultado necesita conseguir el equipo para considerar exitosa la temporada, el máximo dirigente de Blanco y Negro respondió de manera tajante: "El equipo tiene que salir campeón".

La explicación por la denuncia relacionada con las cotizaciones

El dirigente también confirmó que Blanco y Negro fue notificado por una denuncia relacionada con el pago de cotizaciones y atribuyó la situación a un inconveniente administrativo entre el banco utilizado por la institución y PreviRed.

"Nosotros consignamos los valores el día 7 de julio y hubo un problema de procedimientos internos del banco, el cual tenemos completamente acreditado. Las platas siempre estuvieron disponibles", explicó Mosa, quien afirmó que la sociedad entregará los antecedentes correspondientes para acreditar lo sucedido.