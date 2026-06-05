Mosa y la cena por aniversario de la Libertadores 1991: "No me invitaron"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, conversó con la prensa este viernes y explicó su ausencia en la cena organizada por el Club Social y Deportivo Colo Colo para celebrar los 35 años de la Copa Libertadores 1991.

"No me invitaron. No fui invitado, por eso no fui. De verdad, si no, hubiese ido feliz a Los Buenos Muchachos. Me encanta ir a Los Buenos Muchachos a comer parrilladas, pero no fui invitado", señaló.

De todas formas, el empresario se mostró emocionado por la visita de Mirko Jozic a Chile en septiembre, que fue anunciada durante la cena.

"Mirko es el gran artífice de este equipo que acabamos de celebrar y tiene la puertas abiertas, esta es su casa, y esperamos con ansias poder hacerle un reconocimiento y darle las gracias por todo lo que le entregó a esta tremenda hinchada colocolina", expresó.