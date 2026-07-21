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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

¿Qué dijo Gavi tras ser agredido por Leandro Paredes en la final del Mundial?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante se refirió a la pelea que tuvo con el trasandino tras el pitazo final.

¿Qué dijo Gavi tras ser agredido por Leandro Paredes en la final del Mundial?
 EFE
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Gavi, mediocampista de España, sostuvo una conversación con la prensa declarando sobre la agresión que sufrió por parte de Leandro Paredes tras la final del Mundial entre el conjunto ibérico y Argentina, afirmando que "no es una imagen para los niños".

El futbolista de Barcelona fue consultado por la gresca que tuvo con el volante de Boca Juniors, asegurando que Paredes "No debe ser suspendido" por sus acciones.

"Entiendo que no sea una imagen para los niños, pero creo que hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta. Lo más lógico hubiera sido expulsarlo en el partido", agregó.

Finalmente, Gavi clasificó el tema como una situación que ocurre en cancha, señalando que "Ya está, al final todo es fútbol y tiene que ser así siempre".

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