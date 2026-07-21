Auto irrumpió en la Estación Viña del Tren Limache-Puerto tras choque: un muerto y cuatro heridos

Un trágico siniestro de tránsito se registró la tarde de este martes en pleno centro de la comuna de Viña del Mar, donde la colisión entre dos automóviles provocó que uno de ellos irrumpiera violentamente en el acceso peatonal a la estación del servicio Tren Limache-Puerto.

La emergencia dejó como saldo una persona fallecida y al menos cuatro heridos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fatal corresponde a una mujer de aproximadamente 40 años, quien salía del recinto ferroviario cuando fue impactada por el automóvil fuera de control.

"Bomberos concurrió a una emergencia por un accidente vehicular que involucró a dos vehículos menores, de los cuales uno ingresó a la estación de Merval de la Plaza Viña (...) En la evaluación preliminar hay un fallecido y cuatro heridos, dos de ellos de consideración", detalló Héctor Cáceres, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar-Concón.

Operativo en terreno y cierre temporal de la estación

En el lugar se desplegó un amplio operativo conjunto con tres unidades de rescate de Bomberos, personal médico del SAMU y efectivos de Carabineros.

A raíz del procedimiento, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE Valparaíso) anunció el cierre temporal de los accesos y la suspensión de la parada en dicho tramo.

"Debido a un procedimiento de emergencia que se desarrolla en el acceso a la estación Viña del Mar, esta permanecerá cerrada temporalmente mientras personal de emergencia y autoridades realizan las labores correspondientes. El servicio ferroviario continúa operando, sin detención en estación Viña del Mar, hasta nuevo aviso", comunicó la empresa estatal.

A lo anterior se suman cortes de tránsito y desvíos en el sector por los peritajes de la SIAT de Carabineros.