Mosa y la opción de Jordhy Thompson: No hemos tenido respuesta de Orenburg

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló sobre los posibles refuerzos de Colo Colo para el segundo semestre y abordó la opción de Jordhy Thompson, volante de Orenburg, y señaló que necesitan una respuesta del club ruso para poder negociar con el canterano albo.

"En un momentos nos acercaron el nombre de Jordhy, y nosotros, al ser un jugador que está con contrato vigente, lo primero que necesitábamos era que nos dijeran si hay una aceptación del club para poder negociar; porque es distinto negociar con un jugador libre que con contrato, y nosotros no hemos tenido respuesta de Orenburg", declaró Mosa.

Mosa también fue consultado por Diego Valdés, volante de Vélez que fue dirigido por el técnico Fernando Ortiz en México.

"Más allá de los nombres y de los valores, cada jugador es un mundo en sí, es una situación diferente. Analizamos cada cosa en su mérito", lanzó Mosa, sin dar más detalles.

Por último, descartó ofertas por jugadores de Colo Colo, remarcando que Jonathan Villagra renovó hace un par de semanas hasta 2030; y que Claudio Aquino "tiene contrato vigente, sigue con los planes de recuperación, ha ido evolucionando y el cuerpo técnico cuenta con él".