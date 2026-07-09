En entrevista con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, el economista Rodrigo Wagner, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y excoordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, desmitificó ese jueves el impacto de corto plazo de la megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno en la reactivación del país.

El académico aseguró que las grandes corporaciones internacionales ligadas a los sectores de minería y energía tienen contemplado ejecutar sus proyectos en Chile "sí o sí en los próximos años", por lo que "no están mirando mucho esta reforma, excepto por las cosas que tengan que ver con apurar permisos".

Asimismo, descartó de plano la posibilidad de que el territorio nacional caiga en una recesión técnica en el corto plazo; sin embargo, advirtió que "se está desacelerando la economía"; un fenómeno que, según alertó, ya comenzó a golpear con fuerza las cifras de empleo y el consumo de las familias.

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