Deschamps: Tengo jugadores extraordinarios, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí

Didier Deschamps, técnico de Francia, elogió a sus dirigidos tras la victoria sobre Marruecos y la clasificación a semifinales del Mundial 2026, la tercera consecutiva en Copas del Mundo.

"Son tres semifinales consecutivas, esto está bien pero, aunque parezca lógico y natural, hay que conseguirlo. Evidentemente tengo jugadores extraordinarios, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí", señaló en zona mixta.

"Ha sido complicado porque hoy, con el penal fallado y las ocasiones que no convertidos, el partido podría haberse puesto cuesta arriba", sumó.

De todas formas, el técnico indicó que "los jugadores tienen ese deber de darlo todo. A veces sale bien, no siempre, pero se trata de hacer todo lo posible para llegar lo más alto posible. Volvemos a estar entre los últimos cuatro, para eso vinimos aquí".

"Es estupendo. Estamos donde queríamos estar, así que ahora vamos a recuperarnos bien y mañana veremos quién será nuestro rival", agregó a la espera del duelo entre España y Bélgica este viernes 10 de julio.

Sobre el penal que falló Mbappé, Deschamps señaló que "Kylian nunca duda a la hora de patear. Creo que lo terminó condicionando el ida y vuelta en la decisión del árbitro", pues Facundo Tello frenó la ejecución cuando todo estaba listo.

"Le pregunté al cuarto árbitro. Me planteó que 'el problema es que primero (el VAR) confirma la decisión y después vuelve a pedir, y hay otra revisión más', Le dije: 'bueno, que espere lo que tenga que esperar y que haga las cosas como corresponden en lugar de estar yendo y viniendo'. Pero ya está, es así", cerró el estratega galo.