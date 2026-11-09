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Tópicos: Mundo | Venezuela | Nicolás Maduro

Matando el tiempo en prisión, Maduro estudia religión y muestra interés por el judaísmo

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

The New York Times reveló que el depuesto dictador venezolano está abocado a los libros sagrados y ha compartido -tras las rejas- con sacerdotes y rabinos.

Detalló que han perdido peso tanto él como su esposa, Cilia Flores, a quien además se le cayeron dos dientes.

Matando el tiempo en prisión, Maduro estudia religión y muestra interés por el judaísmo
 ATON (archivo)

En el pasado, cuando era todopoderoso en Venezuela, Maduro mostró interés por la espiritualidad y aseguró tener ascendencia judía sefardí por parte de sus abuelos, pero "no había expresado interés en el judaísmo hasta su captura", afirmó el Times.

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El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, estudia religión en la prisión de Nueva York donde lleva recluido desde su captura por parte de Estados Unidos en enero de 2026 y se ha interesado por el judaísmo.

Según informó este lunes el diario The New York Times (NYT), que citó fuentes anónimas conocedoras de sus circunstancias y experiencias en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Maduro "dedica su abundante tiempo libre a estudiar textos religiosos y filosóficos", y se ha reunido con capellanes del penal, "incluyendo un cura y un rabino".

En el pasado, Maduro mostró interés en la espiritualidad y mencionó que tiene ascendencia judía sefardí por parte de sus abuelos, quienes se convirtieron al catolicismo en Venezuela, pero "no había expresado interés en el judaísmo hasta su captura" por parte de EE.UU., dijeron al medio fuentes cercanas.

El líder chavista "pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, incluyendo la Biblia y el Corán", en la unidad del MDC que alberga a otros reos de alto perfil, como el rapero Sean Combs, el antiguo ejecutivo de criptomonedas Sam Bankman-Fried y el acusado de asesinato Luigi Mangione.

Pérdida de peso y quejas por la calidad de la comida

El reporte del NYT también aludió a la pérdida de peso de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que está recluida en la sección de mujeres del MDC pero está integrada en la población presidiaria general.

Maduro "ha perdido mucho peso" y en los últimos meses se ha quejado de la calidad de la comida, lo que parece haber influido en que luzca "notablemente más delgado", detalló el diario.

En cuanto a Flores, el medio recopiló documentos ya publicados en el archivo del caso, en los que su defensa detalla que ha perdido más de 11 kilos y dos dientes, que tiene recetada nitroglicerina para dolores en el pecho y que posiblemente sufrió un "infarto menor de corazón en julio".

El juicio contra Maduro y Flores por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de cocaína a EE.UU., posesión de armas destructivas y torturas está programado para el 14 de junio de 2027.

La próxima audiencia del caso se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana.

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