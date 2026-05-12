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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Nieto de Carlos Caszely entró a la nómina de Colo Colo para duelo con Coquimbo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Franco Garrido Caszely fue citado por Fernando Ortiz.

Nieto de Carlos Caszely entró a la nómina de Colo Colo para duelo con Coquimbo
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La gran sorpresa de la nómina de Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido este miércoles es el joven delantero Franco Garrido Caszely, nieto del ídolo del cuadro "popular" Carlos Caszely.

El ariete tiene 17 años y lleva algunas prácticas junto al primer equipo, con características de goleador.

El técnico del cuadro "albo", Fernando Ortiz, destacó que Garrido "es un delantero que está viendo sus primeras armas en nuestro equipo".

"Lo hace bien en su categoría, lo estamos siguiendo y es una posibilidad que se le puede abrir el jugar", afirmó.

Colo Colo enfrenta a Coquimbo por la Copa de la Liga este miércoles, desde las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

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