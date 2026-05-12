No habrá "doble 9": Romero quedó descartado para duelo de Colo Colo

Una sensible baja tendrá este miércoles Colo Colo cuando visite a Coquimbo Unido en duelo válido por la Copa de la Liga dado que el delantero argentino Maximiliano Romero no viajó junto al plantel al norte del país.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el ariete, autor de uno de los goles el fin de semana ante Deportes Concepción, presentó problemas físicos, por lo que se espera que Javier Correa sea la punta de lanza del cuadro albo en el importante partido ante el conjunto pirata.

Los albos marchan líderes del Grupo A con 10 puntos y son escoltados precisamente por Coquimbo con 8 unidades, por lo que un triunfo albo sellará su clasificación a las semifinales del torneo.

Una victoria pirata en cambio dejará al equipo de Hernán Caputto con la primera opción dado que en la última fecha -a jugarse en junio- ambos equipos juegan ante equipos eliminados.