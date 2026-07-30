No llega a Colo Colo: Jordhy Thompson se fue a Rusia para sumarse a Orenburg

Luego de idas y venidas en torno a un eventual fichaje en Colo Colo, finalmente el delantero chileno Jordhy Thompson se embarcó este jueves con rumbo a Rusia para reintegrarse a la disciplina de Orenburg.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el futbolista –que se había declarado en rebeldía con su actual club- intentó acercar posturas para buscar su retorno al cuadro albo.

Incluso ayer miércoles, Thompson fue hasta el Estadio Monumental para reunirse con la plana mayor de Blanco y Negro, no obstante, no pudo destrabar su situación.

En Rusia, al futbolista le espera un complejo panorama ya que Orenburg avisó de sanciones por un atraso de dos semanas.