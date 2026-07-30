El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, reafirmó que la principal empresa estatal cuprífera del país mantendrá su carácter 100% público, descartando cualquier vía de privatización o apertura bursátil dentro de los planes de la administración.

"Como he dicho desde que asumí en el cargo, nuestro plan de recuperación de Codelco no incluye una privatización. Muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa administrando, pero no estamos en esa idea", afirmó el líder de la estatal.

Junto con cerrar la puerta a la enajenación de la propiedad estatal, el alto ejecutivo detalló las prioridades en las que está concentrada la mesa directiva para sanear y potenciar la gestión operacional de la corporación.

En ese sentido, Fontaine remarcó que “nuestro objetivo es que Codelco recupere su liderazgo, para lo cual debemos ordenar la casa con más seguridad y transparencia, mejorar sus flujos con mejor operación y menor costo, priorizar inversiones, evaluar la venta de activos para disponer de más fondos para invertir, y ampliar las alianzas público-privadas”.

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