Ortiz confirmó que conversó con Mosa por la renovación: "Vamos por buen camino"

El argentino Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, confirmó que ya comenzó las conversaciones con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, para tratar la renovación de su vínculo en el cuadro albo, tras haber logrado el título de la Liga de Primera 2026, faltando tres fechas por disputar.

En la festejo de los albos en el Monumental este lunes, Mosa sorprendió al asegurar que en esta jornada tuvo el primer diálogo con Ortiz y afirmó que la renovación "está cerca".

Posterior a la declaración de Mosa, fue el propio Ortiz quien ratificó la conversación: "Hemos hablado con Aníbal, tuvimos un encuentro telefónico, y vamos por buen camino".

"Nosotros dos queremos lo mejores para la institución y eso es lo más importante", declaró Ortiz.

Por último, el "Tano" remarcó que "hoy me mueve lo deportivo. Vine a esta institución por hambre de gloria, y que no suene a vendehumo, no hablo de esa manera".

"Quiero quedar en la historia, como lo hice con esta 35 (estrella), y lo importante es hacer un equipo competitivo y hacer un buen papel", sentenció.