Ortiz disparó contra el arbitraje tras sufrida victoria de Colo Colo: El respeto tiene que ser mutuo

Al margen de la alegría por el sufrido triunfo sobre O'Higgins por Copa Chile, el director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, manifestó sus reparos al arbitraje del compromiso con el "Capo de Provincia".

Es que en los momentos finales del cotejo, el entrenador argentino se enfrascó en una discusión tanto con el juez principal José Cabero como con el cuarto réferi Alejandro Molina, situación que abordó en conversación con TNT Sports, donde incluso recordó a sus colegas Daniel Garnero y Fernando Gago, estrategos de Universidad Católica y Universidad de Chile, respectivamente.

"Lo dijo una vez Garnero, lo dijo Gago, ahora lo digo yo. Las cosas que se comunican y la forma en que se expresan no es la correcta. Yo entiendo y considero que es un juego, pero ya van reiteradas ocasiones en que no es la adecuada, eso me enojó. Yo puedo decir, ellos no pueden decir, entonces que el respeto sea mutuo, espero que se entienda", remarcó.

Sobre el desarrollo del duelo con los rancagüinos, el trasandino indicó que "es un gran rival al que enfrentamos. Si no estamos concentrados al cien por ciento, a veces pasan estas cosas. Pequeños errores y en el momento en que ellos juegan, juegan bien".

Por último, Ortiz entregó detalles del trabajo realizado con el joven delantero Felipe Raipán, quien hoy se vistió de héroe y convirtió el agónico gol de la victoria con apenas 16 años.

"Estando encima, hablando con la gente encargada desde abajo, tener diálogo permanente, que ellos entiendan que si hacen un buen papel en su categoría, van a tener la posibilidad en Primera División. Ellos lo saben y lo aprovechan", cerró.