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Republicanos y libertarios impulsarán indulto general a uniformados condenados por el 18-O

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Johannes Kaiser dijo que saldar esta "deuda" no puede ser una responsabilidad que recaiga sólo en el Presidente Kast.

"Celebro esta iniciativa, feliz de suscribirla y, por supuesto, contará con todo nuestro apoyo", comprometió el senador Arturo Squella.

Republicanos y libertarios impulsarán indulto general a uniformados condenados por el 18-O
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Kaiser enfatizó que, durante la crisis de 2019, los carabineros y militares que ahora están procesados o condenados fueron "mandatados por el Estado a reprimir al lumpen desatado".

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El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron que impulsarán un proyecto de indulto general para todos los uniformados procesados y condenados por hechos relacionados con el estallido social de 2019.

El timonel libertario, Johannes Kaiser, acompañó este jueves al capitán de Carabineros Pablo Carvajal a entregarse para iniciar el cumplimiento de una sentencia de siete años de cárcel, ocasión en la que solicitó a José Antonio Kast la concesión de un indulto particular.

Más tarde reflexionó que, en realidad, "esta responsabilidad no debiese ser sólo del Presidente de la República", pues se trata de "una deuda nacional" con quienes "salvaron la democracia".

En esa línea, el excandidato presidencial indicó que su hermana, la senadora Vanessa Kaiser, "está buscando las firmas para un proyecto de indulto general para aquéllos que en su momento tuvieron que ir -mandatados por el Estado- a reprimir al lumpen desatado, (...) delincuentes que trataron de destruir nuestra institucionalidad".

El anuncio fue recibido con satisfacción por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien comprometió inmediato respaldo.

"No puedo estar más de acuerdo. El primer paso para ganarle a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado pasa por respaldar a quienes les entregamos la difícil tarea de protegernos", manifestó Squella en Twitter.

"La expresión más extrema de injusticia es perseguir y condenar a chilenos que, arriesgando su vida, optaron por resguardar el Estado de Derecho e impedir que violentistas derrocaran a la autoridad legítimamente elegida. Celebro esta iniciativa, feliz de suscribirla y, por supuesto, contará con todo nuestro apoyo", garantizó el senador oficialista.

 

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