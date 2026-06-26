Paraguay firmó un empate con Australia y quedó a la espera del pasaje a 16avos

Paraguay se conformó con una igualdad de 0-0 ante Australia para terminar tercero del Grupo D del Mundial 2026, escenario que los dejó al borde de obtener avance a dieciseisavos como uno de los mejores terceros.

El partido tuvo un trámite que no varió: Intensidad y fricción en la disputa por el balón en el mediocampo.

El empate clasificaba a los "socceroos" y dejaba virtualmente clasificados a los "guaraníes", por lo que ambos equipos no tuvieron problemas en jugar con total paciencia.

Aunque Australia mostró mayor ímpetu y tuvo un par de remates, no inquietaron mayormente a la portería; misma situación protagonizada por los paraguayos en el complemento y últimos minutos.

Unicamente destacaron las arremetidas de Jordan Bos por Australia y Julio Enciso junto a Mauricio Magalhaes en el lado albirrojo. De todas maneras, los remates fueron controlados con facilidad o, si no, terminaban desviados.

La mayor incidencia fue la lesión de Omar Alderete, que tras dos reingresos a la cancha finalmente tuvo que salir por problemas en su rodilla izquierda. Además, el volante Diego Gómez quedó suspendido para los eventuales dieciseisavos por acumulación de tarjetas amarillas.

Si bien el Paraguay de Gustavo Alfaro todavía debe esperar la resolución de los otros grupos, solo una catástrofe les impedirá pasar de ronda, pues tiene múltiples resultados que sellarán su avance: Tiene más del 99 por ciento de probabilidades de pasar.

Por el otro lado, Australia directamente clasificó de etapa al rematar segundo de la zona, solo por detrás de Estados Unidos.