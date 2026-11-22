Después de la contundente actuación de Colo Colo ante Universidad Católica, el técnico Fernando Ortiz analizó lo que fue la actuación de sus pupilos en el Monumental y postergó cualquier definición sobre la continuidad de Arturo Vidal en la institución.

"La siguiente me sentaré con Jaime (Pizarro) y 'Dani' (Morón) para ir analizando y pensando sobre los jugadores, no solamente Arturo, sino otros compañeros también que están en esa misma situación", comenzó mencionando el "Tano".

Seguido a ello, precisó: "No quiero dejar o ver el foco que todavía tenemos un objetivo (la Copa Chile), que eso también es importante, no me quiero salir de eso. Arturo está dentro de las posibilidades como todos los jugadores que tienen para renovar".

Consultado por la ausencia del propio "King" en este duelo por precaución, Ortiz evitó referirse con propiedad al tema: "Las palabras que dijo Arturo fueron esas. Él se resintió de un tobillo que trae a maltraer ya de muchos años, y ante la pregunta si él estaba al cien, me dijo que no estaba, lo cuidamos".

"No solamente Arturo, hemos hecho esto en otros jugadores, salvo Javi (Correa) que jugó con menisco roto pero era soportable su dolencia", cerró el "Tano".