Ortiz fue cauto sobre Puerto Montt: Aún queda la vuelta y hay que tener cuidado

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, evitó proyecciones tras el agónico triunfo 1-0 ante Deportes Puerto Montt en Chinquihue por la ida de los cuartos de final, afirmando que "hay que tener cuidado" del elenco albiverde de cara a la revancha

"El equipo lo buscó, lo intentó, siempre fuimos para adelante, se ganó pero aún queda la vuelta y (Puerto Montt) es un equipo que hay que tener cuidado", aseguró a TNT Sports.

"Lo más importante es que sacamos un buen resultado para toda esta gente que nos vino a ver, queríamos dar una alegría cuando venimos al interior", añadió.

Sobre el planteamiento táctico, Ortiz afirmó que "queríamos abrir la cancha para que los espacios fueran para afuera, lo intentamos, lo buscamos, tuvimos ocasiones, las pudimos concretar y en una situación donde tuvimos la fortuna, pudimos convertir".

Ante la consulta sobre una nueva victoria pese a la gran cantidad de bajas en el elenco albo, el estratego fue declaró que: "Confío en mis jugadores, lo dije anteriormente y lo vuelvo a rectificar".