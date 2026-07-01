Ortiz "no se marea" con liderato de Colo Colo en Copa Chile: "Estamos lejos de clasificar"

Colo Colo visitará este jueves el Estadio El Teniente para enfrentar a O'Higgins en un partido donde los albos necesitan de la victoria para asegurar el liderato del Grupo E e instalarse en octavos de final de Copa Chile.

A pesar de la amplia diferencia en la tabla de ubicaciones, el director técnico del "Cacique", Fernando Ortiz, no quiso adelantarse y evitó dar por hecho la clasificación a la siguiente ronda.

En conversación con los canales oficiales del club, el argentino afirmó que los duelos anteriores "son tres victorias donde siempre intentamos buscar los puntos, tanto de local como de visitante. Somos un equipo que vamos a proponer y tratar de sacar una victoria. Lo hemos conseguido, pero a la vez estamos lejos de clasificar. Prepararemos el partido para seguir creciendo y sumando".

En esa misma línea, el estratego remarcó que "no consideramos si el rival es de Primera División o de una menor categoría. Nosotros siempre enfrentamos al rival con el respeto que se merece, buscando conseguir el resultado".

Con respecto al "Capo de Provincia", Fernando Ortiz reconoció que "de local juega muy bien, quizás no viene bien en al sumatoria, pero iremos con lo mejor que tengamos. No tengo claro que voy a presentar aún (equipo mixto o titular), pero lo que entre será lo necesario para sacar los puntos".