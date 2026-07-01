Día 2 del desalojo de la megatoma de San Antonio: 65% de avance y un nuevo detenido

Un nuevo balance entregaron las autoridades civiles y policiales respecto al avance del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, ubicada en la ciudad de San Antonio (Región de Valparaíso).

Las faenas de demolición, instruidas por los tribunales de justicia y que se retomaron ayer, alcanzaron formalmente un 65% de ejecución, con la intervención de 4,5 de las 5,4 hectáreas críticas proyectadas para esta semana.

De acuerdo con el catastro de la Delegación Provincial, de los 156 techos que se planificó desmantelar, 136 ya han sido completamente demolidos.

Las autoridades confirmaron que el proceso de desarme global de esta fase podría concluir de manera anticipada, manteniéndose bajo estricta observación dos casos sociales complejos que involucran a familias con menores de edad que aún no cuentan con redes de apoyo habitacional.

Foto: ATON

Asimismo, Carabineros reportó que a los dos detenidos informados durante la jornada de ayer por oponerse al actuar policial, se sumó este miércoles un tercer arrestado en el perímetro de la toma.

El sujeto fue fiscalizado y capturado por personal uniformado al registrar una orden de detención vigente en su contra por mantener una deuda de pensión de alimentos que asciende a los 17 millones de pesos.

Cierre de fase e inicio de notificaciones en nuevos polígonos

La delegada provincial de San Antonio, Soledad Loyola, detalló el cronograma de trabajo inmediato que adoptará el Ejecutivo en la zona, confirmando que las familias de los sectores aledaños ya comenzaron a ser apercibidas formalmente ante la extensión total del desalojo, el cual se prolongará por cerca de un mes, "mediante un aviso de papel puesto en los perímetros y en algunas casas en el lugar".

"La demolición de la estructura termina hoy para los polígonos A1 y A2, comenzando los siguientes polígonos la próxima semana, a partir del día lunes. Ya mañana se comienza con el acopio de los escombros y también de cierre perimetral, que vienen siendo zanjas. (Son) 333 techos y 460 personas", precisó.

Carabineros advierte mayor complejidad para la próxima semana

Por su parte, la jefa de la zona Valparaíso de Carabineros, la general Patricia Vásquez, advirtió que el despliegue policial que comenzará el próximo lunes contempla un nivel de dificultad significativamente mayor al observado hasta ahora, debido a las características geográficas y habitacionales de los terrenos contiguos.

"La próxima semana comenzamos ya con otro polígono que obedece a una estructura diferente al que estamos operando en la actualidad, de construcciones más sólidas; por lo tanto, el trabajo claramente va a ser más arduo", dijo la autoridad.

"Llamar a la gente y a las personas que habitan parte del Cerro Centinela y que va a ser devuelta a sus dueños que hagan caso, que obedezcan cada vez que Carabineros les diga 'retírense del lugar', porque nosotros, aparte de acompañar a los equipos, estamos salvaguardando la vida de las personas que habitan, que son niños y niñas, abuelos", enfatizó la jefa policial.