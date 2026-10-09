Ortiz por calendarización del fútbol chileno: Si opinamos somos castigados

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, criticó la calendarización del fútbol chileno ante los extensos períodos sin competencia que ha enfrentado su equipo y apuntó a la necesidad de contar con una programación definida con mayor anticipación.

"La verdad, el cronograma y la agenda dan para sentarse todo el día a opinar sobre algo que está mal hecho desde el inicio. Pero si opinamos somos castigados. Es evidente que tendrían que revisar millones de situaciones de programación, tener un cronograma y una agenda anticipada donde nosotros podamos programar nuestro trabajo", sostuvo.

Ortiz profundizó en sus reparos y afirmó que actualmente los clubes enfrentan dificultades para planificar: "Hay millones de cosas que suceden y no sabemos hasta el día de hoy si vamos a jugar, el día, la hora o la fecha. Es imposible, pero es lo que hay y hay que adaptarse".

Además, pidió que la próxima administración de la ANFP considere "una mejor programación" para permitir que los equipos trabajen con "una agenda ya preparada y adecuada".

Su posible continuidad en Macul

Otro asunto que abordó el entrenador fue su continuidad en Colo Colo para la temporada 2027. Ante las palabras del presidente Anibal Mosa sobre su tranquilidad respecto al trabajo del cuerpo técnico, Ortiz evitó entrar en definiciones y concentró su atención en el cierre de la actual campaña.

"Si lo dijo el presidente, es palabra del presidente. Vuelvo a insistir: En lo que respecta a esa clase de preguntas, yo estoy pensando en el día domingo, donde enfrentamos a un gran rival. Mi enfoque está puesto en eso y qué bueno que el presidente se sienta tranquilo", manifestó.

De todas formas, el argentino reconoció sus ganas de mantenerse en Chile: "Me siento muy feliz en Chile, mi familia está muy bien y estamos felices de estar en este país. El día que me siente con el presidente se lo volveré a manifestar". Además, remarcó que está agradecido por el trato recibido durante su estadía en el país.

El desafío con Coquimbo Unido

En lo deportivo, Ortiz anticipó un exigente compromiso contra el campeón vigente, Coquimbo Unido: "Siempre es un rival difícil, un gran equipo. Nos ha representado muy bien en la Copa Libertadores y ha hecho una Copa de la Liga muy importante. Vamos a encontrar un equipo aguerrido, luchador, que se entrega al máximo".

El estratego también informó que los futbolistas que regresaron desde la selección adulta y las selecciones juveniles se encuentran en buenas condiciones y están considerados para el compromiso del domingo.

Respecto a la cantera, reiteró que los jóvenes tendrán oportunidades mientras demuestren condiciones para competir al nivel del primer equipo y destacó el primer contrato profesional de Gedeón Díaz: "Primero felicitarlo porque está haciendo las cosas bien. Depende de él seguir su carrera profesional en un equipo de Primera División".

Ortiz también abordó la disputa por el arco y aseguró que todavía no resolvió quién será titular ante Coquimbo: "Hay cuatro excelentes arqueros donde yo tengo que tomar decisiones, quién va a iniciar y quién va a esperar su oportunidad en el banco".

En relación con la recta final del campeonato, el técnico sostuvo que Colo Colo mantiene la mirada puesta en el objetivo trazado al inicio de la temporada. "Todos nos jugamos algo. Nosotros trataremos de cumplir el objetivo que nos trazamos al principio de temporada. Se vienen temas de descenso y también de poder clasificar a copas internacionales. Todos juegan por algo y nosotros tenemos que mantener el enfoque", explicó.

Finalmente, debido al nuevo período sin partidos oficiales después del compromiso ante Coquimbo, Ortiz adelantó que el cuerpo técnico trabaja en la realización de un amistoso durante la próxima semana. "Tenemos pensado hacer un amistoso, pero es difícil conseguir un rival. De no encontrarlo, lo haremos entre nosotros porque es necesario que los chicos que no vienen teniendo ritmo de juego puedan tener un rato de fútbol", cerró.