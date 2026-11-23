El Gobierno Regional Metropolitano asumirá el financiamiento del tercer y último tramo de la ciclovía Nueva Alameda, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo retirara los recursos destinados a su construcción en marzo de este año.

La inversión será de más de 7.200 millones de pesos en un tramo restante que comprende 3,8 kilómetros, desde la calle Exposición hasta el eje Pajaritos, por lo que pasará por las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló en su momento que el retiro del financiamiento respondí a la estrechez presupuestaria de la cartera, apuntando que la mayor parte de los montos están destinados a deudas de arrastre.

Asimismo, sostuvo que las obras de la Nueva Alameda son "carísimas" y que no tienen prioridad para llevarlas a cabo, esto luego que ya estuvieran inaugurados los otros dos tramos del trayecto, que abarcan desde Providencia hasta Santiago.

Con el nuevo anuncio, el gobernador Claudio Orrego arremetió contra la decisión de Poduje: "Se ha dicho que esta es una ciclovía cara. Eso es una caricatura. Nosotros hoy día estamos asumiendo un compromiso que incumplió este Gobierno, pero creemos que la señal que hay que darle a la ciudad entera, y especialmente al sector poniente de Santiago, es que ellos valen lo mismo que cualquier otro ciudadano de Santiago".

"Vamos a terminar las obras que el Estado empezó. Conversamos en una ocasión en estos ocho meses y él me reiteró lo que ya nos ha dicho el Gobierno: que ellos no van a hacer este proyecto. Cuando un Gobierno incumple la palabra del Estado, que trasciende los cambios políticos, la señal que se le da a la ciudadanía es que la palabra poco importa", agregó.

El proyecto completo contempla un corredor ciclista de ocho kilómetros y ya están terminados e inaugurados los dos rimeros tramos, que suman 4,2 kilómetros y van desde Plaza Baquedano hasta calle Exposición.

La iniciativa debe ser aprobada por el Consejo Regional Metropolitano en una votación prevista para diciembre, donde Orrego aseguró que cuenta con los votos necesarios. Asimismo, espera que las obras comiencen a fines del primer semestre de 2027 para que estén terminadas a principios del 2028.